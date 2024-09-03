Тео Пинсон и Дерек Лайвли: «Нет ни одной причины, по которой Гобер должен быть на площадке вместо Рида»
Тео Пинсон и Дерек Лайвли критически отозвались о Руди Гобере
Экс-защитник «Далласа» Тео Пинсон взял интервью у центрового техасцев Дерек Лайвли, во время которого речь зашла об игроках НБА, которые получают солидное время только из-за выписанных им ранее крупных контрактов.
Пинсон: Идеальный пример, «Мэверикс» играют с «Вулвз». Нет ни одной причины, по которой Гобер должен быть на площадке вместо Наза Рида.
Лайвли: Согласен, ни одной.
Пинсон: Но вы платите ему 40-50 миллионов долларов... Вы будете пытаться что-то с этим сделать, найти ему место.
Лайвли: Но у них не получилось.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Nike EYBL
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