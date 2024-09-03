Тео Пинсон и Дерек Лайвли: «Нет ни одной причины, по которой Гобер должен быть на площадке вместо Рида»

Тео Пинсон и Дерек Лайвли критически отозвались о Руди Гобере

Экс-защитник «Далласа » Тео Пинсон взял интервью у центрового техасцев Дерек Лайвли , во время которого речь зашла об игроках НБА , которые получают солидное время только из-за выписанных им ранее крупных контрактов.

Пинсон: Идеальный пример, «Мэверикс» играют с «Вулвз». Нет ни одной причины, по которой Гобер должен быть на площадке вместо Наза Рида.

Лайвли: Согласен, ни одной.

Пинсон: Но вы платите ему 40-50 миллионов долларов... Вы будете пытаться что-то с этим сделать, найти ему место.

Лайвли: Но у них не получилось.