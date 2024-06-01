Владимир Гомельский о поражении «Миннесоты»: «Вариант с Гобером и Таунсом не работал против обороны «Далласа»

Теги Даллас Миннесота НБА Владимир Гомельский Крис Финч НБА плей-офф Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Владимир Гомельский назвал причину вылета «Миннесоты» из плей-офф.

В финале Западной конференции «Вулвз» уступили «Мэверикс» со счетом 1-4.

«Тренер Финч не захотел или не смог перестроить нападение команды. Вариант с Гобером и Таунсом не работал против обороны «Далласа». Кроме того, слишком часто «Миннесота» играла изоляцию для Эдвардса, а «Даллас» именно этого и ждал.

Была хорошая подстраховка и надежные смены в защите. Отмечу очень полезную игру обоих центровых «Далласа» – Гэффорда и Лайвли», – написал эксперт в своей конференции.

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2 комментария
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Просто у Таунса нет льда в венах и хасла в яйцах
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Ну что этот семидесятилетний хэйтер не извиняется за свой понос в адрес Луки. По его бредням вокруг Дончича невозможно построить сильную команду. Вот какой из него эксперт. Всех Лука заткнул и всё доказал
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