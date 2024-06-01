Владимир Гомельский о поражении «Миннесоты»: «Вариант с Гобером и Таунсом не работал против обороны «Далласа»

Владимир Гомельский назвал причину вылета «Миннесоты» из плей-офф.

В финале Западной конференции «Вулвз» уступили «Мэверикс» со счетом 1-4.

«Тренер Финч не захотел или не смог перестроить нападение команды. Вариант с и не работал против обороны « ». Кроме того, слишком часто « » играла изоляцию для Эдвардса, а «Даллас» именно этого и ждал.

Была хорошая подстраховка и надежные смены в защите. Отмечу очень полезную игру обоих центровых «Далласа» – Гэффорда и Лайвли», – написал эксперт в своей конференции.