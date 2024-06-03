Шэмс Чарания: «Не думаю, что состав «Миннесоты» серьезно изменится, но самой организации потребуются многочисленные решения»

Теги Денвер Миннесота НБА Глен Тэйлор Майк Конли Руди Гобер Тим Коннелли Карл-Энтони Таунс Наз Рид Энтони Эдвардс Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Шэмс Чарания прокомментировал ближайшее будущее «Миннесоты».

«Тимбервулвз» хотят сохранить ядро своего состава. В нем шесть человек: Энтони Эдвардс, Карл-Энтони Таунс, Руди Гобер, Джейден Макдэниэлс, Майк Конли и Наз Рид. Вместе они стоят 182 миллиона долларов. Порог налога на роскошь – 172 миллиона. Если они не обменивают ни одного из этих ребят, то впервые при Глене Тэйлоре входят в следующий сезон с налогом.

За кулисами клуба проходит война владельцев. На этой неделе определится дата слушания. Ориентировочный срок – август или сентябрь этого года. 

Генеральный менеджер Тим Коннели пока не воспользовался опцией в своем контракте, но в лиге ожидают, что его соглашение будет реструктурировано. Его рыночная стоимость сильно выросла. Он стал автором команды, которая обыграла «Денвер». Сейчас он получает 8 миллионов, но лучшие руководители в лиге имеют зарплаты от 10 до 15 миллионов. В лиге уверены, что контракт Коннелли тоже будет пересмотрен.

Не думаю, что «Миннесоту» ждут серьезные изменения по составу команды, но самой организации потребуются многочисленные решения», – заключил инсайдер.

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2 комментария
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Ответ AntonMalyshev
С одной стороны - команда в топ-4 впервые за 20лет, с другой стороны выше прыгнуть будет тяжело, с учетом того, что Денвер еще свое покажет. Таунса и Гобера можно заменить, тот же Валанчюнас будет стоить 20-25 млн в год, на порядок дешевле обоих
Воланчик никогда не будет стоить столько уже и что за такой левый апгрейд?)
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