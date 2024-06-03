Шэмс Чарания: «Не думаю, что состав «Миннесоты» серьезно изменится, но самой организации потребуются многочисленные решения»

Шэмс Чарания прокомментировал ближайшее будущее «Миннесоты».

«Тимбервулвз» хотят сохранить ядро своего состава. В нем шесть человек: , , , , Майк Конли и Наз Рид. Вместе они стоят 182 миллиона долларов. Порог налога на роскошь – 172 миллиона. Если они не обменивают ни одного из этих ребят, то впервые при Глене Тэйлоре входят в следующий сезон с налогом.

За кулисами клуба проходит война владельцев. На этой неделе определится дата слушания. Ориентировочный срок – август или сентябрь этого года.

Генеральный менеджер Тим Коннели пока не воспользовался опцией в своем контракте, но в лиге ожидают, что его соглашение будет реструктурировано. Его рыночная стоимость сильно выросла. Он стал автором команды, которая обыграла « ». Сейчас он получает 8 миллионов, но лучшие руководители в лиге имеют зарплаты от 10 до 15 миллионов. В лиге уверены, что контракт Коннелли тоже будет пересмотрен.

Не думаю, что «Миннесоту» ждут серьезные изменения по составу команды, но самой организации потребуются многочисленные решения», – заключил инсайдер.