Леброн Джеймс о ранении Рики Пирсолла: «Дом, работа и обратно домой!»

Леброн Джеймс прокомментировал инцидент со стрельбой

Ресивер «Фотинайнерс» Рики Пирсолл был госпитализирован с пулевым ранением в грудную клетку после попытки ограбления в центре Сан-Франциско.

«Дом, работа и обратно домой! Молюсь за Рики Пирсолла», – написал Джеймс в сети Х.