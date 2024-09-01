Леброн Джеймс о ранении Рики Пирсолла: «Дом, работа и обратно домой!»
Леброн Джеймс прокомментировал инцидент со стрельбой
Ресивер «Фотинайнерс» Рики Пирсолл был госпитализирован с пулевым ранением в грудную клетку после попытки ограбления в центре Сан-Франциско.
«Дом, работа и обратно домой! Молюсь за Рики Пирсолла», – написал Джеймс в сети Х.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
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