Джереми Сохан разбил свой Porsche, не справившись с управлением

Джереми Сохан побывал в аварии

Форвард «Сан-Антонио » превысил скорость, находясь за рулем своего Porsche, и врезался в заграждение на шоссе. Другие автомобили не пострадали в инциденте. Полиция не предъявляет баскетболисту обвинения.

Авария произошла 24 августа.