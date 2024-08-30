Джереми Сохан разбил свой Porsche, не справившись с управлением
Джереми Сохан побывал в аварии
Форвард «Сан-Антонио» превысил скорость, находясь за рулем своего Porsche, и врезался в заграждение на шоссе. Другие автомобили не пострадали в инциденте. Полиция не предъявляет баскетболисту обвинения.
Авария произошла 24 августа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
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