Сату Сабалли: «Конечно, досадно видеть столько фанатов Кейтлин Кларк на нашей домашней арене, но это отличный знак для женского баскетбола»
Сату Сабалли с юмором отнеслась к популярности Кейтлин Кларк
«Даллас» уступил «Индиане» на домашней арене со счетом 93:100. Форвард «Далласа» и сборной Германии Сату Сабалли с юмором прокомментировала интерес к матчу.
«Конечно, было досадно. Было слишком много фанатов Кейтлин Кларк на нашей домашней арене. Но мои поздравления. Здорово видеть столько людей в майках женской НБА, столько воодушевления и радости. Наши болельщики из Далласа могли бы показать себя чуть получше. У меня смешанные ощущения от такого количества формы оппонента на трибунах, но это отличный знак для женского баскетбола в целом», – заключила баскетболистка.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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