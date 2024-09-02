Сату Сабалли: «Конечно, досадно видеть столько фанатов Кейтлин Кларк на нашей домашней арене, но это отличный знак для женского баскетбола»

Сату Сабалли с юмором отнеслась к популярности Кейтлин Кларк

«Даллас » уступил «Индиане » на домашней арене со счетом 93:100. Форвард «Далласа» и сборной Германии Сату Сабалли с юмором прокомментировала интерес к матчу.

«Конечно, было досадно. Было слишком много фанатов Кейтлин Кларк на нашей домашней арене. Но мои поздравления. Здорово видеть столько людей в майках женской НБА, столько воодушевления и радости. Наши болельщики из Далласа могли бы показать себя чуть получше. У меня смешанные ощущения от такого количества формы оппонента на трибунах, но это отличный знак для женского баскетбола в целом», – заключила баскетболистка.