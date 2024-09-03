У «Индианы» впервые за последние 5 лет положительный баланс в таблице WNBA

«Индиана» Кейтлин Кларк вышла на положительный баланс в таблице

После победы над «Далласом» результат команды составляет 17-16, она идет в зоне плей-офф женской НБА на 6-м месте.

Последний раз «Фивер» имели положительный баланс в июне 2019 года. 1-й номер драфта-2024 тогда училась в школе.

«Индиана » стартовала в сезоне-24 с результатом 1-8.