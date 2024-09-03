У «Индианы» впервые за последние 5 лет положительный баланс в таблице WNBA
«Индиана» Кейтлин Кларк вышла на положительный баланс в таблице
После победы над «Далласом» результат команды составляет 17-16, она идет в зоне плей-офф женской НБА на 6-м месте.
Последний раз «Фивер» имели положительный баланс в июне 2019 года. 1-й номер драфта-2024 тогда училась в школе.
«Индиана» стартовала в сезоне-24 с результатом 1-8.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Hoosier Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости