Кейтлин Кларк обновила рекорд «Индианы» по набранным очкам в дебютном сезоне

Кейтлин Кларк обновила рекорд «Фивер» по набранным очкам в дебютном сезоне

Защитник набрала 28 очков в победном для «Индианы » матче с «Далласом» (100:93) в воскресенье.

По ходу встречи Кейтлин преодолела отметку в 594 очка, что являлось рекордом клуба в дебютном сезоне. Он был установлен Тамикой Кэтчингс в 2002 году.

Бывшая звезда «Миннесоты» Сеймон Огустус удерживает общий рекорд WNBA по количеству очков в первом сезоне (744).