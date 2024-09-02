Кейтлин Кларк обновила рекорд «Индианы» по набранным очкам в дебютном сезоне
Кейтлин Кларк обновила рекорд «Фивер» по набранным очкам в дебютном сезоне
Защитник набрала 28 очков в победном для «Индианы» матче с «Далласом» (100:93) в воскресенье.
По ходу встречи Кейтлин преодолела отметку в 594 очка, что являлось рекордом клуба в дебютном сезоне. Он был установлен Тамикой Кэтчингс в 2002 году.
Бывшая звезда «Миннесоты» Сеймон Огустус удерживает общий рекорд WNBA по количеству очков в первом сезоне (744).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости