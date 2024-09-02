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Кейтлин Кларк обновила рекорд «Индианы» по набранным очкам в дебютном сезоне

Кейтлин Кларк обновила рекорд «Фивер» по набранным очкам в дебютном сезоне

Защитник набрала 28 очков в победном для «Индианы» матче с «Далласом» (100:93) в воскресенье.

По ходу встречи Кейтлин преодолела отметку в 594 очка, что являлось рекордом клуба в дебютном сезоне. Он был установлен Тамикой Кэтчингс в 2002 году.

Бывшая звезда «Миннесоты» Сеймон Огустус удерживает общий рекорд WNBA по количеству очков в первом сезоне (744).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
Сеймон Огастус
logoженская НБА
Тамика Кэтчингс
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
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