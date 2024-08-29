«Реал» официально сообщил о расставании с Гершоном Ябуселе

Гершон Ябуселе официально покинул «Реал».

Форвард (28 лет, 201 см) перейдет в НБА и сыграет за «Филадельфию» в сезоне-2024/25.

В «Реале » баскетболист провел 3 сезона и помог завоевать 7 чемпионских титулов: Евролиги (1), чемпионата Испании (2), Кубка Короля Испании (1) и Суперкубка Испании (3).

Переход форварда состоится на фоне успешного выступления на олимпийском баскетбольном турнире, где он помог сборной Франции завоевать серебро.