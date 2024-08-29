«Реал» официально сообщил о расставании с Гершоном Ябуселе
Гершон Ябуселе официально покинул «Реал».
Форвард (28 лет, 201 см) перейдет в НБА и сыграет за «Филадельфию» в сезоне-2024/25.
В «Реале» баскетболист провел 3 сезона и помог завоевать 7 чемпионских титулов: Евролиги (1), чемпионата Испании (2), Кубка Короля Испании (1) и Суперкубка Испании (3).
Переход форварда состоится на фоне успешного выступления на олимпийском баскетбольном турнире, где он помог сборной Франции завоевать серебро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Реала»
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