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Огнен Ярамаз официально присоединился к «Басконии»

«Баскония» объявила о подписании Огнена Ярамаза

Сербский защитник (28 лет, 192 см) провел прошлый сезон в «Партизане», набирая 3,2 очка, 1,3 подбора и 1,5 передачи в матчах Евролиги.

Имя защитника связывали с ЦСКА в это межсезонье, но трансфер не состоялся.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Басконии»
переходы
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Огнен Ярамаз
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