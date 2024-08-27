Огнен Ярамаз официально присоединился к «Басконии»

«Баскония» объявила о подписании Огнена Ярамаза

Сербский защитник (28 лет, 192 см) провел прошлый сезон в «Партизане », набирая 3,2 очка, 1,3 подбора и 1,5 передачи в матчах Евролиги .

Имя защитника связывали с ЦСКА в это межсезонье, но трансфер не состоялся.