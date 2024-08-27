Огнен Ярамаз официально присоединился к «Басконии»
«Баскония» объявила о подписании Огнена Ярамаза
Сербский защитник (28 лет, 192 см) провел прошлый сезон в «Партизане», набирая 3,2 очка, 1,3 подбора и 1,5 передачи в матчах Евролиги.
Имя защитника связывали с ЦСКА в это межсезонье, но трансфер не состоялся.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Басконии»
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