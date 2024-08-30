Пабло Ласо: «Какая мне разница, кто кого подписал, пока у меня есть Маркус Ховард?»
Новый главный тренер испанского клуба с оптимизмом смотрит на потенциал команды.
«У нас молодой состав с большим желанием совершенствоваться. Этого не купишь, это должно быть с самого начала. В команду пришли люди, желающие показать себя. Это мотивирует их партнеров. Этим летом было много разговоров о количестве наших игроков. И их действительно много. Все ребята играют на высоком уровне, много баскетболистов сборных.
У нас есть Трент Форрест из НБА, который знает, что делает, и хочет интегрироваться в команду. Тадас Седекерскис, Чима Монеке.
В нашем составе игроки, которых любит половина Европы. Но лучшим приобретением для меня стало сохранение Маркуса Ховарда. Если бы я был простым болельщиком клуба, то подумал бы: «Какая разница, кто кого подпишет, когда у нас все еще есть Маркус Ховард?». Лучшие подписания – продление важных игроков.
У нас конкурентоспособная команда, которая может побеждать на любом уровне», – заявил Ласо.
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