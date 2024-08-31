Кейтлин Кларк первой в истории женской НБА набрала 31 очко и 12 передач, «Индиана» разгромила «Чикаго» в гостях

Кейтлин Кларк сокрушила «Чикаго» и Энджел Риз

Защитник «Индианы » набрала 31 очко (личный рекорд), 12 передач и 4 подбора в матче с принципиальной соперницей, ее команда победила со счетом 100:81 в гостях.

Кларк стала первой в истории женской НБА, кто набрала 30 и более очков, 12 и более передач, а также реализовала 5 и более 3-очковых в одной игре. Для нее это 11-й дабл-дабл в нынешнем сезоне.

За 32 минуты Кейтлин реализовала 8 из 14 с игры, включая 5 из 9 из-за дуги.