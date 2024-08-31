Леброн, Серена Уильямс и Киллиан Мбаппе ожидаются среди гостей «тайной» свадьбы Янниса в Греции

Яннис Адетокумбо в эти выходные сыграет свадьбу

Звездный форвард «Милуоки » оформит отношения с Мэрайей Риддлсприггер. Церемония состоится в Коста Наварино на юго-западном побережье греческого полуострова Пелопоннес.

Свадьба пройдет в закрытом формате. Среди гостей «тайного» мероприятия ожидаются знаменитые спортсмены Леброн Джеймс , Серена Уильямс и Килиан Мбаппе. Всего приглашены около 200 человек.

Адетокумбо и Риддлсприггер вместе с 2014 года, пара воспитывает троих совместных детей – 4-летнего Лиама, 3-летнего Маверика и 11-месячную Еву.

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