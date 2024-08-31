Леброн, Серена Уильямс и Киллиан Мбаппе ожидаются среди гостей «тайной» свадьбы Янниса в Греции
Яннис Адетокумбо в эти выходные сыграет свадьбу
Звездный форвард «Милуоки» оформит отношения с Мэрайей Риддлсприггер. Церемония состоится в Коста Наварино на юго-западном побережье греческого полуострова Пелопоннес.
Свадьба пройдет в закрытом формате. Среди гостей «тайного» мероприятия ожидаются знаменитые спортсмены Леброн Джеймс, Серена Уильямс и Килиан Мбаппе. Всего приглашены около 200 человек.
Адетокумбо и Риддлсприггер вместе с 2014 года, пара воспитывает троих совместных детей – 4-летнего Лиама, 3-летнего Маверика и 11-месячную Еву.
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Соцсети Хейли Лопес
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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