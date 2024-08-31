Энджел Риз пришла на матч с «Индианой» в майке Денниса Родмана

Энджел Риз привлекла к себе внимание перед игрой с «Индианой»

Новичок женской НБА пришла на матч с «Фивер», за которых выступает ее принципиальная соперница Кейтлин Кларк, в майке легенды НБА Денниса Родмана.

Как и экс-игрок «Пистонс» и «Буллс», Риз имеет неоднозначную репутацию и является одной из лучших подбирающих лиги.

«Чикаго» уступил «Индиане » дома со счетом 81:100, несмотря на дабл-дабл Риз (10 + 11 подборов).

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