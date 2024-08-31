Энджел Риз пришла на матч с «Индианой» в майке Денниса Родмана
Энджел Риз привлекла к себе внимание перед игрой с «Индианой»
Новичок женской НБА пришла на матч с «Фивер», за которых выступает ее принципиальная соперница Кейтлин Кларк, в майке легенды НБА Денниса Родмана.
Как и экс-игрок «Пистонс» и «Буллс», Риз имеет неоднозначную репутацию и является одной из лучших подбирающих лиги.
«Чикаго» уступил «Индиане» дома со счетом 81:100, несмотря на дабл-дабл Риз (10 + 11 подборов).
Соцсети «Чикаго Скай»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Чикаго Скай»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости