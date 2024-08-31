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Алекс Карузо объявил о помолвке

Алекс Карузо сделал предложение своей девушке и получил согласие

Защитник «Оклахомы» объявил о помолвке с Хейли Броушер, с который встречается почти 3 года, в социальных сетях.

Бывший одноклубник Карузо по «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил баскетболиста «Тандер»: «Мои поздравления, брат 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾».

Соцсети Алекса Карузо

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
светская хроника
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
Баскетбол - фото
logoОклахома-Сити
logoАлекс Карузо
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