Алекс Карузо объявил о помолвке

Алекс Карузо сделал предложение своей девушке и получил согласие

Защитник «Оклахомы» объявил о помолвке с Хейли Броушер, с который встречается почти 3 года, в социальных сетях.

Бывший одноклубник Карузо по «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил баскетболиста «Тандер»: «Мои поздравления, брат 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾».

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