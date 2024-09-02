В Портленде появится новая команда женской НБА. Дебют намечен на 2026 год
В Портленде будет выступать новая команда женской НБА
Официальное объявление состоится 10 сентября. Дебют клуба в WNBA намечен на 2026 год.
Логотип и название новой команды будут представлены позже.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Rose Garden Report
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