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Билеты на матч «Чикаго» – «Индиана» – самые дорогие в истории женской НБА. Средняя цена составляет 334 доллара

Матч женской НБА «Чикаго» – «Индиана» вызвал огромный интерес

Билеты на игру в Чикаго, в которой сойдутся восходящие звезды Энджел Риз и Кейтлин Кларк – самые дорогие в истории женской НБА.

Средняя цена билета составляет 334 доллара. Встреча запланирована на пятницу, 30 августа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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