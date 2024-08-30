Билеты на матч «Чикаго» – «Индиана» – самые дорогие в истории женской НБА. Средняя цена составляет 334 доллара
Матч женской НБА «Чикаго» – «Индиана» вызвал огромный интерес
Билеты на игру в Чикаго, в которой сойдутся восходящие звезды Энджел Риз и Кейтлин Кларк – самые дорогие в истории женской НБА.
Средняя цена билета составляет 334 доллара. Встреча запланирована на пятницу, 30 августа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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