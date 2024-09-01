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Шабазз Напьер подписал контракт с «Баварией» (Христос Харпидис)

«Бавария» оформила соглашение с Шабаззом Напьером

По информации инсайдера Христоса Харпидиса, стороны договорились об условиях и подписали контракт.

Напьер закончил прошлый сезон в «Милане», набирая 10,9 очка, 2,5 подбора, 4,1 передачи и 1,1 перехвата в матчах Евролиги за итальянский клуб.

Разыгрывающий провел неудачные переговоры с «Виртусом» и покинул итальянский чемпионат.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Христоса Харпидиса
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМилан
logoВиртус
logoчемпионат Германии
logoБавария
logoШабазз Напьер
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