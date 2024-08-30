Шабазз Напьер ведет переговоры с «Баварией»
Шабазз Напьер может оказаться в «Баварии»
33-летний американский разыгрывающий закончил сезон-2023/24 в «Милане» после неудачного отрезка в «Црвене Звезде». Напьер набирал 10,9 очка, 2,5 подбора, 4,1 передачи и 1,1 перехвата в матчах Евролиги за итальянский клуб.
В межсезонье имя баскетболиста связывали с «Виртусом», но стороны не смогли договориться об условиях контракта.
По сообщению репортера Донатаса Урбонаса, в данный момент Напьер ведет активные переговоры с «Баварией».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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