Ти Джей Паркер продолжит тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Баварии»

Ти Джей Паркер станет ассистентом Горди Херберта

Брат Тони Паркера войдет в тренерский штаб руководителя «Баварии». 40-летний специалист впервые будет работать в этом качестве за пределами Франции. Паркер провел все время в своей тренерской карьере с 2013 года в «Виллербане », управляемом его братом.

Ти Джей Паркер играл под руководством Херберта с 2005 по 2007 год.