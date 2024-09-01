Ти Джей Паркер продолжит тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Баварии»
Ти Джей Паркер станет ассистентом Горди Херберта
Брат Тони Паркера войдет в тренерский штаб руководителя «Баварии». 40-летний специалист впервые будет работать в этом качестве за пределами Франции. Паркер провел все время в своей тренерской карьере с 2013 года в «Виллербане», управляемом его братом.
Ти Джей Паркер играл под руководством Херберта с 2005 по 2007 год.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’equipe
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