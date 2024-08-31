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Энджел Риз превзошла рекорд Тины Чарльз по количеству дабл-даблов в первом сезоне

Энджел Риз оформила 23-й дабл-дабл в сезоне

Новичок «Чикаго» завершила матч против «Индианы» (81:100) с 10 очками и 11 подборами.

22-летняя Риз оформила свой 23-й дабл-дабл в сезоне и обошла Тину Чарльз («Атланта») по количеству дабл-дабов в дебютном сезоне в женской НБА. Чарльз установила этот рекорд в 2010 году. 

«Чикаго» осталось провести 10 матчей в регулярном чемпионате.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети женской НБА
logoженская НБА
Чикаго жен
Тина Чарльз
logoЭнджел Риз
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