Энджел Риз снялась в рекламе к фильму «Wicked»
Вышла реклама фильма «Wicked» с участием Энджел Риз
Форвард «Чикаго», претендент на звание лучшего новичка, снялась в ролике к новой адаптации известного сказочного мюзикла. Фильм выходит на экраны 22 ноября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Wicked Movie в сети X
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