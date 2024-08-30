Франк Ниликина: «Кто же не хочет связи с болельщиками, как у Матиаса Лессора? Это мечта любого игрока»

Фрэнк Ниликина рассказал об ожиданиях от игры за «Партизан»

«Партизан » связывался со мной и прошлым летом, но тогда основной задачей было остаться в НБА.

Этим летом, еще до Олимпиады, я снова разговаривал с клубом. Почувствовал уровень их интереса. Решение стало достаточно простым.

Матиас Лессор сказал мне быть самим собой на площадке, потому что я выбрал идеальный клуб для того, чтобы развиваться. Нужно только оставаться верным самому себе и своему баскетболу.

Да и кто же не хочет связи с болельщиками, как у Лессора? Это мечта любого игрока. Люблю баскетбол, живу ради связей, возникающих на арене. То, чего удалось добиться Матиасу, это что-то по-настоящему особенное», – признался французский разыгрывающий.

Лессор и Ниликина вместе приняли участие в олимпийском баскетбольном турнире. Защитник получил ограниченное игровое время в составе серебряных призеров.