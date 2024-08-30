  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Франк Ниликина: «Кто же не хочет связи с болельщиками, как у Матиаса Лессора? Это мечта любого игрока»
0

Франк Ниликина: «Кто же не хочет связи с болельщиками, как у Матиаса Лессора? Это мечта любого игрока»

Фрэнк Ниликина рассказал об ожиданиях от игры за «Партизан»

«Партизан» связывался со мной и прошлым летом, но тогда основной задачей было остаться в НБА.

Этим летом, еще до Олимпиады, я снова разговаривал с клубом. Почувствовал уровень их интереса. Решение стало достаточно простым.

Матиас Лессор сказал мне быть самим собой на площадке, потому что я выбрал идеальный клуб для того, чтобы развиваться. Нужно только оставаться верным самому себе и своему баскетболу.

Да и кто же не хочет связи с болельщиками, как у Лессора? Это мечта любого игрока. Люблю баскетбол, живу ради связей, возникающих на арене. То, чего удалось добиться Матиасу, это что-то по-настоящему особенное», – признался французский разыгрывающий.

Лессор и Ниликина вместе приняли участие в олимпийском баскетбольном турнире. Защитник получил ограниченное игровое время в составе серебряных призеров.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MozzartSport
logoПартизан
logoсборная Франции
logoАдриатическая лига
logoФранк Ниликина
logoМатиас Лессор
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Вучевич предпочтет «Црвену Звезду» всем остальным вариантам в случае возвращения в Европу в будущем
вчера, 15:31
Форвард «Партизана» Айзейя Майк о травме: «Все еще могу добиться всего, что планировал. Потребуется немного больше времени»
вчера, 10:59
Джеймс Наннэлли подал в суд на «Партизан» за клевету и неисполнение финансовых обязательств
127 августа, 08:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай: «Мало кто знает, чего стоила комплектация команды этим летом»
4сегодня, 13:58
Федерация баскетбола Франции подтвердила уход Венсана Колле с поста главного тренера сборной
сегодня, 12:55
Рашад Маккэнтс: «Клэй отказался от варианта с «Лейкерс», потому что не хотел становиться частью цирка»
7сегодня, 11:51
Дуайт Ховард: «Не думаю, что Гобер заслужил все призы «Мистер замок», которые ему дали»
11сегодня, 11:31
Бруно Кабокло стал игроком тель-авивского «Хапоэля»
сегодня, 09:19
Омер Юртсевен официально перешел в «Панатинаикос»
1сегодня, 08:51
Скворцов о Евробаскете-2007: «Блатт говорил, что подарит «Феррари» тому, кто верил в нашу победу. Дэвид, пришлите мне мои пол-«Феррари»
7сегодня, 08:48
Стивен Джексон: «Рэй Аллен был одномерным игроком. Я выдавал отличные матчи против него и других членов Зала славы»
10сегодня, 08:39
Андрей Кириленко выдвинут на пост президента РФБ
10сегодня, 07:58
Гилберт Аренас не согласился, что Джейлен Браун должен превосходить Энтони Дэвиса по рейтингу в NBA 2K25
11сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Пабло Ласо: «Какая мне разница, кто кого подписал, пока у меня есть Маркус Ховард?»
сегодня, 13:41
Осар Томпсон: «Хочу быть «железным человеком». Играть в каждом матче»
1сегодня, 13:28
Эваном Фурнье интересуются клубы из Испании, Италии и Франции, защитник может вернуться в Европу
сегодня, 13:14
Деррик Уайт согласился с болельщиками, которые назвали Леброна «величайшим»
2сегодня, 12:15Видео
Метта Уолд Пис рассказал, как рождение его пятого ребенка связано с Кобе Брайантом
2сегодня, 11:15Фото
УНИКС заработал 100 тысяч долларов на переходе Ненада Димитриевича в «Милан»
1сегодня, 11:05
Александр Щербенев: «Не исключаю, что еще вернусь в «Локо»
сегодня, 10:58
Репортер Крис Хэйнс вспомнил, как Дрэймонд Грин называл его «шпионом Леброна» и гнал из раздевалки «Уорриорз»
2сегодня, 10:45
Мэджик Джонсон: «Мы должны дать Джей Джей Редику некоторое время»
5сегодня, 10:32
Джейсон Тейтум несколько раз подряд промахнулся из-под кольца, играя 1 на 1 в Китае
17сегодня, 10:15Видео