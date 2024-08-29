Форвард «Партизана» Айзейя Майк о травме: «Все еще могу добиться всего, что планировал. Потребуется немного больше времени»

Айзейя Майк получил травму на первой тренировке «Партизана».

«Все неплохо. Порвал икроножную мышцу. Впереди терапия и упражнения. Могу заниматься, но без нагрузки на мышцу. Скоро будет еще одно обследование, так что посмотрим, может быть, смогу увеличить нагрузку.

Очень переживал. Это мой первый сезон в Евролиге . Хотел приехать, встроиться в команду, отыграть предсезонку, привыкнуть к требования тренера Обрадовича . Все еще могу добиться всего, что запланировал. Потребуется больше времени.

Впереди много работы, как и у других команд. Мы провели полторы недели вместе. У нас большой потенциал. Думаю, мы будем отлично выглядеть», – заявил Майк .

Канадский тяжелый форвард этим летом подписал двухлетний контракт с «Партизаном » после двух сезонов за «Бурк ». В сезоне-2023/24 Майк в среднем набирал 12,8 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи и 1,6 перехвата в 24 матчах Еврокубка.