Джейсон Тейтум: «После церемонии вручения перстней «Селтикс» должны забыть о прошлом сезоне и двигаться дальше»
Джейсон Тейтум рассказал, каким должен быть настрой «Селтикс» в новом сезоне.
«Это может показаться странным, но я придерживаюсь позиции, что после получения перстней в первый день сезона нам следует оставить это позади.
Прошлый сезон теперь история. Мы сделали это. Мечта осуществилась. Ради этого мы проделали такую серьезную работу. Но после церемонии вручения перстней мы должны двигаться дальше. Мы должны быть готовы ко второму матчу», – считает форвард «Бостона».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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