Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»

Центровой «Монако» мог остаться в НБА.

«Перед возвращением в Европу у меня было предложение от «Нью-Йорка ». Митчелл Робинсон восстанавливался после травмы. Я поговорил с Тибодо, и он сказал, что я буду «страховкой» на случай, если Робинсон не сможет играть. Я подумал: если останусь до конца сезона и не буду играть, какие шансы у меня будут летом? Поэтому решил поехать в Европу. Если выступлю хорошо – будут лучшие варианты.

Возможно, я бы и не вернулся, если бы Спанулис мне не позвонил. Я оценивал не только сумму контракта, но и школы для детей, жизнь в целом», – рассказал баскетболист.

За восемь сезонов в НБА Тайс сыграл в 411 матчах за «Бостон», «Чикаго», «Индиану», «Клипперс» и «Новый Орлеан», в среднем набирая 7,1 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи за 18,8 минуты.

После присоединения к «Монако » в 27-м туре Евролиги 33-летний центровой сразу же начал влиять на игру команды: в среднем он набирал 11,7 очка и 5,5 подбора при индексе эффективности в 12,6 балла.