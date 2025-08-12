Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»

Махмуд Абдельфатта возглавил команду «Миннесоты» в G-лиге.

«Миннесота » назначила Махмуда Абдельфатту на должность главного тренера команды «Айова», выступающей в G-лиге.

Ранее Абдельфатта был главным тренером австралийского клуба «Сидней» (2023-2024). До этого он также руководил «Рио-Гранде» в G-лиге (2019-2022), а также был ассистентом главного тренера «Хьюстона» (2022-2023).