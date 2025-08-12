Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»

Нандо Де Коло подумывает о завершении карьеры после сезона-2025/26.

«Мой контракт с «Виллербаном » подходит к концу, я провел в клубе уже четыре года. Я всегда старался найти проекты, которые давали бы мне возможность продолжать играть, но здесь это не всегда получается.

Я стараюсь сосредоточиться на настоящем моменте, получать удовольствие, но где-то в глубине души я понимаю, что этот сезон может стать последним. Посмотрим, как сложится сезон», – сказал 38-летний разыгрывающий.