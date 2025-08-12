Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»

25-летний американский форвард продолжит карьеру в Турции.

Айзейя Мобли, старший брат «Лучшего защищающегося»-2025 Эвана Мобли , официально стал игроком «Манисы». Для 25-летнего баскетболиста это будет первый опыт игры за рубежом.

Мобли был выбран «Кэвс» под 49-м номером на драфте-2022 и провел три сезона в лиге, но так и не смог в ней закрепиться.

Всего он сыграл в 23 матчах за «Кливленд » и «Филадельфию», набирая в среднем 2,6 очка и 1,5 подбора за 7,5 минуты на паркете. В прошлом сезоне он принял участие всего в одной игре за «Сиксерс».