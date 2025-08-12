Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»
«Енисей» собирается подписать американского защитника.
Красноярский «Енисей» рассматривает вариант подписания контракта с американским атакующим защитником Крэйгом Рэндаллом (29 лет, 193 см).
Подписанием Рэндалла клуб может завершить формирование задней линии на новый сезон.
В сезоне-2023/24 Рэндалл выступал за французский «Шоле», став самым результативным игроком французской лиги (16,1 очка) и в Лиге чемпионов (18,9). В 2024 году американец перешел в китайский «Нинбо», но позже вернулся в G-лигу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
