0

Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»

«Енисей» собирается подписать американского защитника.

Красноярский «Енисей» рассматривает вариант подписания контракта с американским атакующим защитником Крэйгом Рэндаллом (29 лет, 193 см).

Подписанием Рэндалла клуб может завершить формирование задней линии на новый сезон.

В сезоне-2023/24 Рэндалл выступал за французский «Шоле», став самым результативным игроком французской лиги (16,1 очка) и в Лиге чемпионов (18,9). В 2024 году американец перешел в китайский «Нинбо», но позже вернулся в G-лигу. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
возможные переходы
