«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта

«Никс» пополнят тренерский штаб новым специалистом.

По сообщению инсайдера Майкла Скотто, «Нью-Йорк » намерен подписать контракт с Ти Джеем Сэйнтом в качестве ассистента главного тренера Майка Брауна.

37-летний специалист последние годы работал главным тренером «Бирмингем Сквадрон» – фарм-клуба «Пеликанс» в G-лиге.

Сэйнт присоединился к организации в сезоне-2019/20. В 2020 году его повысили старшего помощника главного тренера, а в 2022-м он возглавил клуб.

Под его руководством «Сквадрон» имели лучшую атаку в сезоне-2023/24 Лиги развития.

С 2014 по 2018 Сэйнт был видео-координатором в «Детройте».