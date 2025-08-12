ESPN представил участников сдвоенных матчей первой недели сезона
Стали известны еще четыре матча первой недели сезона НБА-2025/26.
Канал ESPN начнет освещение нового сезона НБА двумя «дабл-хедерами» в среду, 22 октября, и четверг, 23 октября.
Действующий чемпион «Оклахома», финалист прошлого сезона «Индиана», а также «Нью-Йорк», «Голден Стэйт», «Денвер», «Сан-Антонио», «Кливленд» и «Даллас» появятся в программе недели стартовой недели сезона.
22 октября
Нью-Йорк – Кливленд
Даллас – Сан-Антонио
23 октября
Индиана – Оклахома
Голден Стэйт – Денвер
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN Press Room
