0

ESPN представил участников сдвоенных матчей первой недели сезона

Стали известны еще четыре матча первой недели сезона НБА-2025/26.

Канал ESPN начнет освещение нового сезона НБА двумя «дабл-хедерами»  в среду, 22 октября, и четверг, 23 октября.

Действующий чемпион «Оклахома», финалист прошлого сезона «Индиана», а также «Нью-Йорк», «Голден Стэйт», «Денвер», «Сан-Антонио», «Кливленд» и «Даллас» появятся в программе недели стартовой недели сезона.

22 октября

Нью-Йорк – Кливленд

Даллас – Сан-Антонио

23 октября

Индиана – Оклахома

Голден Стэйт – Денвер

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN Press Room
logoНБА
календарь
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoИндиана
logoСан-Антонио
logoДенвер
logoКливленд
logoНью-Йорк
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Японец из «Лейкерс» оригинально готовится к сезону – с сумоистами
2сегодня, 13:35
Скаут НБА: «Уверен, что в следующем сезоне Дончич выиграет MVP и титул лучшего бомбардира»
5сегодня, 12:26
«Сейчас я поимею тебя, белый мальчик». Настоящая НБА началась с финала-1984
31сегодня, 11:10
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
3сегодня, 10:52
Главные новости
Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов
22 минуты назад
Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»
40 минут назад
Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
556 минут назад
Ален Хаджибегович стал игроком «Автодора»
2сегодня, 14:14
Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»
сегодня, 14:07
Тайриз Халибертон о переходе Майлза Тернера в «Бакс»: «Рад за этого парня»
1сегодня, 13:59
Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»
сегодня, 13:50
NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга
сегодня, 13:43
Скаут НБА: «Уверен, что в следующем сезоне Дончич выиграет MVP и титул лучшего бомбардира»
5сегодня, 12:26
Okko эксклюзивно покажет Евробаскет-2025
5сегодня, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
16 минут назад
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
35 минут назад
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
49 минут назад
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
3сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
2сегодня, 07:27
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
4сегодня, 04:19