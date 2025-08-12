Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
24-летний разыгрывающий продолжит карьеру в немецком клубе.
«Бавария» объявила о заключении трехлетнего контракта с Рокасом Йокубайтисом (192 см).
В межсезонье 2024 года литовский разыгрывающий подписал трехлетнее соглашение с «Маккаби Тель-Авив», но оно было расторгнуто досрочно.
Йокубайтис набирал 12,6 очка, 3,2 подбора, 4,6 передачи и 1 перехват за 24,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Баварии»
