Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»

24-летний разыгрывающий продолжит карьеру в немецком клубе.

«Бавария» объявила о заключении трехлетнего контракта с Рокасом Йокубайтисом (192 см).

В межсезонье 2024 года литовский разыгрывающий подписал трехлетнее соглашение с «Маккаби Тель-Авив», но оно было расторгнуто досрочно.

Йокубайтис набирал 12,6 очка, 3,2 подбора, 4,6 передачи и 1 перехват за 24,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Баварии»
