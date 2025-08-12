Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»

Телетович поделился историей, как Джеймс поддержал его в трудный момент карьеры.

«Мало кто знает, кто такой Король Джеймс на самом деле. После моей тромбоэмболии, когда никто не хотел подписывать меня, он позвонил моему агенту и предложил мне играть с ним в «Кливленде », – написал экс-капитан сборной Боснии и Герцеговины.

В январе 2015 года Телетович столкнулся с угрожающим жизни заболеванием – тромбоэмболией легочной артерии, из-за которой он пропустил остаток сезона и в итоге остался без контракта. Клубы опасались подписывать баскетболиста из-за медицинских рисков.

За свою карьеру форвард провел 384 матча в НБА за «Бруклин», «Финикс» и «Милуоки», набирая в среднем 8,1 очка и 2,3 подбора.