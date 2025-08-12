0

«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом

Кай Джонс и «Виртус» согласовали условия контракта.

Итальянский клуб достиг устного соглашения с 24-летним центровым, сообщает журналист Андреа Кальцони. Игроку дали еще несколько дней, чтобы поискать варианты в НБА.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, свободный агент Кай Джонс принял участие в тренировке «Майами».

В прошедшем сезоне уроженец Багамских Островов провел 12 матчей за «Мэверикс» и 28 – за «Клипперс». В составе «Далласа» Джонс набирал 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

Джонс был выбран на драфте 2021 года под 19-м номером и провел первые два сезона карьеры за «Шарлотт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Андреа Кальцони в соцсети X
logoКай Джонс
logoчемпионат Италии
logoВиртус
logoНБА
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
«Виртус» близок к подписанию контракта с Каем Джонсом
110 августа, 15:39
Аллей-уп Янниса Адетокумбо и данк Энтони Эдвардса через Адема Бона стали лучшими моментами игрового дня НБА
6 апреля, 09:53Видео
«##### Нико!» Фанаты «Маверикс» дали о себе знать на параде в честь Дня святого Патрика в Далласе
116 марта, 10:03Видео
Главные новости
Куинн Кук: «Кевин Дюрэнт случайно стал MVP финальной серии в 2018 году»
5 минут назад
Билл Чисхолм сменит Вика Грусбека на посту управляющего «Бостона»
26 минут назад
«Это крайне несправедливо». Себастьян Телфэйр обратился к Дональду Трампу с просьбой о помиловании
41 минуту назад
Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов
1сегодня, 14:57
Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»
сегодня, 14:39
Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
6сегодня, 14:23
Ален Хаджибегович стал игроком «Автодора»
2сегодня, 14:14
Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»
сегодня, 14:07
Тайриз Халибертон о переходе Майлза Тернера в «Бакс»: «Рад за этого парня»
2сегодня, 13:59
Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»
сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
только что
Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»
54 минуты назад
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
сегодня, 15:03
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
сегодня, 14:44
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
сегодня, 14:30
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
4сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
2сегодня, 07:27