«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом

Кай Джонс и «Виртус» согласовали условия контракта.

Итальянский клуб достиг устного соглашения с 24-летним центровым, сообщает журналист Андреа Кальцони. Игроку дали еще несколько дней, чтобы поискать варианты в НБА.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, свободный агент Кай Джонс принял участие в тренировке «Майами».

В прошедшем сезоне уроженец Багамских Островов провел 12 матчей за «Мэверикс» и 28 – за «Клипперс». В составе «Далласа» Джонс набирал 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

Джонс был выбран на драфте 2021 года под 19-м номером и провел первые два сезона карьеры за «Шарлотт».