1

Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов

Компания MSG Sports заработала 1,039 млрд долларов за прошедший год.

Компания MSG Sports объявила о результатах за 2025 финансовый год, полученных в первую очередь благодаря выходу «Нью-Йорка» в финал Восточной конференции и девяти домашним играм плей-офф в «Мэдисон-сквер-гардене».

Доход от продажи билетов, спонсорских контрактов и аренды лож вырос в расчете на один матч, однако снижение платы за местные медиаправа и расходы на состав негативно сказалось на прибыли.

Доход за год достиг 1,039 млрд долларов, что на 1% больше, чем в прошлом сезоне. Операционная прибыль снизилась до 14,8 млн долларов со 146 млн, а скорректированная операционная прибыль – до 38,2 млн долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт MSG Sports
logoНью-Йорк
logoНБА
Madison Square Garden
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга
сегодня, 13:43
ESPN представил участников сдвоенных матчей первой недели сезона
сегодня, 13:24
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
4сегодня, 10:52
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43
Главные новости
Куинн Кук: «Кевин Дюрэнт случайно стал MVP финальной серии в 2018 году»
5 минут назад
Билл Чисхолм сменит Вика Грусбека на посту управляющего «Бостона»
26 минут назад
«Это крайне несправедливо». Себастьян Телфэйр обратился к Дональду Трампу с просьбой о помиловании
41 минуту назад
Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»
сегодня, 14:39
Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
6сегодня, 14:23
Ален Хаджибегович стал игроком «Автодора»
2сегодня, 14:14
Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»
сегодня, 14:07
Тайриз Халибертон о переходе Майлза Тернера в «Бакс»: «Рад за этого парня»
2сегодня, 13:59
Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»
сегодня, 13:50
NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
36 секунд назад
Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»
54 минуты назад
«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом
сегодня, 15:26
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
сегодня, 15:03
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
сегодня, 14:44
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
сегодня, 14:30
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
4сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43