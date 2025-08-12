Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов

Компания MSG Sports заработала 1,039 млрд долларов за прошедший год.

Компания MSG Sports объявила о результатах за 2025 финансовый год, полученных в первую очередь благодаря выходу «Нью-Йорка » в финал Восточной конференции и девяти домашним играм плей-офф в «Мэдисон-сквер-гардене».

Доход от продажи билетов, спонсорских контрактов и аренды лож вырос в расчете на один матч, однако снижение платы за местные медиаправа и расходы на состав негативно сказалось на прибыли.

Доход за год достиг 1,039 млрд долларов, что на 1% больше, чем в прошлом сезоне. Операционная прибыль снизилась до 14,8 млн долларов со 146 млн, а скорректированная операционная прибыль – до 38,2 млн долларов.