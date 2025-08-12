  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
5

Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»

Егор Дёмин рассказал о решении использовать букву «ё» на майке в НБА.

«Буква «Ё» появилась в мыслях с самого начала. Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей.

Ну и все-таки хотелось бы чтобы моя фамилия была написана правильно. Также это небольшая благодарность моему дедушке, который боролся за букву «Ё» в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте над буквой «Е», – посмеялся новичок «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoЕгор Дёмин
logoНБА
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
34вчера, 08:46
Sports Illustrated: «Из всех игроков «Бруклина» Егор Дёмин – самый непредсказуемый»
42 августа, 18:28
Всеволод Ищенко: «У Егора Дёмина есть все шансы получить много игрового времени в первом сезоне»
131 июля, 21:05
Сэм Весени: «В Летней лиге Дёмин не мог никого обыграть»
1831 июля, 08:30
Главные новости
Благодаря «Никс» выручка MSG Sports за финансовый год превысила 1 млрд долларов
20 минут назад
Александер Секулич: «Лука Дончич еще не на пике формы – он только начал тренироваться»
38 минут назад
Ален Хаджибегович стал игроком «Автодора»
2сегодня, 14:14
Крэйг Рэндалл близок к переходу в «Енисей»
сегодня, 14:07
Тайриз Халибертон о переходе Майлза Тернера в «Бакс»: «Рад за этого парня»
сегодня, 13:59
Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»
сегодня, 13:50
NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга
сегодня, 13:43
ESPN представил участников сдвоенных матчей первой недели сезона
сегодня, 13:24
Скаут НБА: «Уверен, что в следующем сезоне Дончич выиграет MVP и титул лучшего бомбардира»
6сегодня, 12:26
Okko эксклюзивно покажет Евробаскет-2025
5сегодня, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
14 минут назад
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
33 минуты назад
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
47 минут назад
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
3сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
2сегодня, 07:27
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
4сегодня, 04:19