Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»

Егор Дёмин рассказал о решении использовать букву «ё» на майке в НБА.

«Буква «Ё» появилась в мыслях с самого начала. Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей.

Ну и все-таки хотелось бы чтобы моя фамилия была написана правильно. Также это небольшая благодарность моему дедушке, который боролся за букву «Ё» в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте над буквой «Е», – посмеялся новичок «Бруклина ».