Кевин Гарнетт: «Яннис Адетокумбо, скорее всего, четвертый лучший баскетболист на Востоке»

Кевин Гарнетт высказал мнение по поводу Янниса Адетокумбо.

«Нельзя говорить, что лучший на Востоке, пока там есть и .

Я не готов даже считать это предметом для спора. Он, скорее всего, четвертый лучший на Востоке», – заявил легендарный форвард в беседе с .