Кевин Гарнетт: «Яннис Адетокумбо, скорее всего, четвертый лучший баскетболист на Востоке»
Кевин Гарнетт высказал мнение по поводу Янниса Адетокумбо.
«Нельзя говорить, что Яннис Адетокумбо лучший на Востоке, пока там есть Эмбиид и Джейсон Тейтум.
Я не готов даже считать это предметом для спора. Он, скорее всего, четвертый лучший на Востоке», – заявил легендарный форвард в беседе с Полом Пирсом.
Ну и "дай бог топ-50 в том сезоне" это просто фантастический бред. Миддлтон тогда был элитным игроком НБА оллстар калибра
А на востоке лучший Яннис, хз как можно ставить его 4ым
некий Пиппен в первом чемпионском плове дал 21-8-5. оба имели схожую эффективность.
Яннис лучший.
Парень может рвать всё и вся со своими данными, а он такой "один титул взял, семью обеспечил, всего добился"