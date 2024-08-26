Кевин Гарнетт: «Яннис Адетокумбо, скорее всего, четвертый лучший баскетболист на Востоке»

Теги Бостон Пол Пирс Милуоки Кевин Гарнетт Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Джейсон Тейтум Баскетбол

Кевин Гарнетт высказал мнение по поводу Янниса Адетокумбо.

«Нельзя говорить, что Яннис Адетокумбо лучший на Востоке, пока там есть Эмбиид и Джейсон Тейтум.

Я не готов даже считать это предметом для спора. Он, скорее всего, четвертый лучший на Востоке», – заявил легендарный форвард в беседе с Полом Пирсом.

 

 

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18 комментариев
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Яннис лучший игрок восточной конференции вот уже пять лет. Ну и еще раза три сильнее чем пиковый Пирс
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-5
+26
Как минимум Яннис точно лучше Эмбиида.
+9
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+8
Ответ P@sha
То есть, на Востоке Яннис хуже Эмбиида и Тейтума. Итого, четвёртый. Ну логично.
Гарнетт 1-й
+7
0
+7
Кек. Дайте ГМам лиги анонимный опросник с гипотетической возможностью получить Янниса, Эмбида или Тейтум в свою команду, и посчитайте, сколько из них выберут последних двух. Скорее всего хватит пальцев одной руки.
+6
-2
+4
Ответ fhneh
Яннис к чемпионству привел команду, где второй лучший игрок был Мидлтон (дай бог топ-50 НБА в том сезоне, и даже не в топ-100 сейчас). Причем вот уже лет 5 Милуоки стабильно в топ-4 на Востоке. Тэйтум тоже отличный игрок, и мне очень нравится как он развивается, и как работает на команду. Скорее всего они уверенные 2 лучших игрока Востока. Чего добился Эмбид? 0 финалов конференций. Регулярные травмы в решающие моменты (не его вина, но сам факт).
Яннис франчайз и настоящий МВП, но принижать заслуги чемпионских Бакс не нужно. Миддлтон очень приличный тот постсезон провёл, в том числе 40 очков отгружал в одном из победных матчей финала НБА, дважды за эпичную серию с Нетс набирал 35+, идеальным Робином для греческого Бэтмена был.

Ну и "дай бог топ-50 в том сезоне" это просто фантастический бред. Миддлтон тогда был элитным игроком НБА оллстар калибра
+4
0
+4
Я считаю Пирс проявил тут неуважение к Джей Би, поэтому он выписан из селтиков🍀Согласны?
А на востоке лучший Яннис, хз как можно ставить его 4ым
+5
-3
+2
Ответ fhneh
Яннис к чемпионству привел команду, где второй лучший игрок был Мидлтон (дай бог топ-50 НБА в том сезоне, и даже не в топ-100 сейчас). Причем вот уже лет 5 Милуоки стабильно в топ-4 на Востоке. Тэйтум тоже отличный игрок, и мне очень нравится как он развивается, и как работает на команду. Скорее всего они уверенные 2 лучших игрока Востока. Чего добился Эмбид? 0 финалов конференций. Регулярные травмы в решающие моменты (не его вина, но сам факт).
в том чемпионском плове Миддлтон дал 23-7-5.
некий Пиппен в первом чемпионском плове дал 21-8-5. оба имели схожую эффективность.
+3
-1
+2
Ответ fhneh
Яннис к чемпионству привел команду, где второй лучший игрок был Мидлтон (дай бог топ-50 НБА в том сезоне, и даже не в топ-100 сейчас). Причем вот уже лет 5 Милуоки стабильно в топ-4 на Востоке. Тэйтум тоже отличный игрок, и мне очень нравится как он развивается, и как работает на команду. Скорее всего они уверенные 2 лучших игрока Востока. Чего добился Эмбид? 0 финалов конференций. Регулярные травмы в решающие моменты (не его вина, но сам факт).
Миддлтон тащил в том году, не надо тут. Это потом он сдулся
+3
-1
+2
Ответ someoneelse
Миддлтон тащил в том году, не надо тут. Это потом он сдулся
Не сдулся, а сломался.
+2
0
+2
Третий Уайт надеюсь?
+1
0
+1
Durability давно пора считать таким же талантом как броски или данки, зачем все это, если постоянно травмирован игрок в самый важный момент из года в год.
Яннис лучший.
+2
-1
+1
То есть, на Востоке Яннис хуже Эмбиида и Тейтума. Итого, четвёртый. Ну логично.
+1
0
+1
Нельзя говорить, что Яннис не лучший, пока там есть Тейтум и Эмбиид. Так пожалуй звучит правильно.
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После того, как он сказал, что гайки это не самое важное в сезоне, его смело можно даже в десятку не включать...

Парень может рвать всё и вся со своими данными, а он такой "один титул взял, семью обеспечил, всего добился"
+1
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