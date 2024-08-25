Владислав Емченко: «Главной задачей сбора было подготовить тело и голову к сезону»

Владислав Емченко получил приз лучшему атакующему игроку Фонбет Кубка Дружбы.

- Как оценишь итоги этого сбора для тебя лично?

– Положительно. Главной задачей было получить хорошую нагрузку, так как это предсезонная подготовка, подготовить, скажем так, тело и голову к сезону. Считаю, что мне это удалось сделать. Еще хотелось провести игры с иностранной сборной и с «Пармой», потому что все равно тренировки это одно, а игры – совсем другое. Поэтому я выношу только одни плюсы из этого сбора, как говорится, к сезону готов. Сейчас присоединюсь к ребятам из « » и продолжу дальше совершенствоваться, развиваться.

- Готов переключиться на клубные дела?

– Конечно, я умею быстро переключаться. Тренерский штаб клуба мне уже прислал сеты, комбинации, чтобы я приехал уже информированным о том, какие идеи у нас на площадке, и не тратил много времени на то, чтобы войти в коллектив. Так что да, готов, уже завтра с ребятами увидимся.

В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира. Емченко набрал 17 очков, сделал 4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.