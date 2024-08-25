Сергей Елевич: «В будущее нашей сборной можно смотреть с оптимизмом»

Сергей Елевич доволен выступлением сборной России на Фонбет Кубке Дружбы.

«Это очень хороший турнир. Он позволяет понять, что мы сейчас собой представляем. В матчах с Венесуэлой и «Пармой» мы четко видели, что хочет наиграть. Мне понравилось, что он делает акцент на защитных действиях.

Я считаю, что мы на правильном пути, это команда, которая будет у нас играть в будущем. И поэтому сейчас она просто должна принимать участие в таких турнирах, наигрываться. В команде есть очень хорошие игроки, есть то, на что можно смотреть. И в будущее нашей сборной можно смотреть с оптимизмом», — сказал заслуженный тренер России.