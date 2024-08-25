Сергей Елевич: «В будущее нашей сборной можно смотреть с оптимизмом»

Теги Сергей Елевич сборная России Фонбет Кубок Дружбы Зоран Лукич Баскетбол

Сергей Елевич доволен выступлением сборной России на Фонбет Кубке Дружбы.

«Это очень хороший турнир. Он позволяет понять, что мы сейчас собой представляем. В матчах с Венесуэлой и «Пармой» мы четко видели, что Лукич хочет наиграть. Мне понравилось, что он делает акцент на защитных действиях.

Я считаю, что мы на правильном пути, это команда, которая будет у нас играть в будущем. И поэтому сейчас она просто должна принимать участие в таких турнирах, наигрываться. В команде есть очень хорошие игроки, есть то, на что можно смотреть. И в будущее нашей сборной можно смотреть с оптимизмом», — сказал заслуженный тренер России.

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3 комментария
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Не знаю как после такого нелепого турнира можно серьезно говорить о каком-то оптимизме для сборной. В каком именно месте он его увидел можно только догадываться.
+3
0
+3
Ответ vaslover
Не знаю как после такого нелепого турнира можно серьезно говорить о каком-то оптимизме для сборной. В каком именно месте он его увидел можно только догадываться.
Ну в этом, как его, ну в будущем .
+2
0
+2
Кроме Демина яркой молодежи не особо видно
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0
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