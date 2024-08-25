Дмитрий Махонин: «Турнир удался. Пермь остается баскетбольной столицей»
Дмитрий Махонин заявил, что Пермь подтвердила звание баскетбольной столицы.
«Турнир удался, и здорово, что сохраняется традиция, по которой сборная России не проигрывает в Перми. Несмотря на то, что сегодня играли с нашим клубом «Парма».
Сегодня был праздник баскетбола. Большое количество зрителей в выходной день говорит о том, что мы продолжаем держать марку и остаемся баскетбольной столицей», – сказал губернатор Пермского края.
В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира.