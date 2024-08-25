Николай Падиус о Фонбет Кубке Дружбы: «Команды кайфанули, вынесли максимум пользы»

Теги Николай Падиус сборная России Фонбет Кубок Дружбы Парма Баскетбол

Николай Падиус поделился мнением о Фонбет Кубке Дружбы.

«Турнир удался, все супер. Как всегда, в Перми одни из самых лучших болельщиков нашей страны. Они показали себя прекрасно. Команды кайфанули, вынесли максимум пользы.

Плюс, наша сборная получила игровую практику, которая у нее и должна быть. Честно, хочется, чтобы сборная проводила больше встреч на международном уровне. Это подстегивает. В стыковых матчах, в матчах за награды ты чувствуешь то, чего тебе не хватает. Очень этого хочется», – сказал игрок сборной России.

В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира.

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3 комментария
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"Команды кайфанули..." - спасибо ребятам из Колумбии :) :) :)
+6
-1
+5
Ответ Yigal Rishon
"Команды кайфанули..." - спасибо ребятам из Колумбии :) :) :)
С собой привезли?
+1
-1
0
Ответ Yigal Rishon
"Команды кайфанули..." - спасибо ребятам из Колумбии :) :) :)
Вот видишь и нашей сборной досталось
+1
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