Зоран Лукич: «Сборная России неплохо прошла проверку на мужиков»

Зоран Лукич оценил выступление сборной России на Фонбет Кубке Дружбы.

«Сборная России неплохо прошла проверку на мужиков. Напряженно, но в целом не сомневался. Сейчас поговорю с ребятами.

Для меня глобально турнир на четыре с минусом. Есть что улучшить. Будем этим заниматься.

Сказал ребятам, что ротация привела к тому, что потеряли фокус. Мы читали соперника, все это понимали. Во второй половине все поменяли, дал ребятам игровое время, они справились», — сказал главный тренер сборной России.

В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира.