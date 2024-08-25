Зоран Лукич: «Сборная России неплохо прошла проверку на мужиков»

Теги сборная России Фонбет Кубок Дружбы Зоран Лукич Парма Баскетбол

Зоран Лукич оценил выступление сборной России на Фонбет Кубке Дружбы.

«Сборная России неплохо прошла проверку на мужиков. Напряженно, но в целом не сомневался. Сейчас поговорю с ребятами.

Для меня глобально турнир на четыре с минусом. Есть что улучшить. Будем этим заниматься.

Сказал ребятам, что ротация привела к тому, что потеряли фокус. Мы читали соперника, все это понимали. Во второй половине все поменяли, дал ребятам игровое время, они справились», — сказал главный тренер сборной России.

В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира.

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1 комментарий
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Прекрасная риторика, ждём когда ребята пройдут проверку на «петухов», как никак все по заветам текущей повестки.
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