«Хьюстон» может включить Алперена Шенгюна в возможный обмен Кевина Дюрэнта

«Рокетс» могут включить Алперена Шенгюна в возможный обмен с «Санз».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.

«Обратите внимание на то, что «Рокетс» сделают сегодня вечером с третьим пиком. Это один из самых важных моментов драфта, и в большинстве случаях именно с этого момента начинается драфт.

Если «Рокетс» заберут центрового из университета Коннектикут, которого они рассматривают как вариант, в их составе будет уже несколько центровых, и это позволит им включить своего очень талантливого молодого турецкого центрового в возможный обмен с «Санз», – заявил Уиндхорст.