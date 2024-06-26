«Хьюстон» может включить Алперена Шенгюна в возможный обмен Кевина Дюрэнта
«Рокетс» могут включить Алперена Шенгюна в возможный обмен с «Санз».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.
«Обратите внимание на то, что «Рокетс» сделают сегодня вечером с третьим пиком. Это один из самых важных моментов драфта, и в большинстве случаях именно с этого момента начинается драфт.
Если «Рокетс» заберут центрового Донована Клингана из университета Коннектикут, которого они рассматривают как вариант, в их составе будет уже несколько центровых, и это позволит им включить своего очень талантливого молодого турецкого центрового Алперена Шенгюна в возможный обмен с «Санз», – заявил Уиндхорст.
Сейчас нужны такие как новичек Лайвли из Далласа - вот кто тащит весь обоз на своем горбу.
Бостон затащили такие же, набравшиеся опыта за 5-7 лет в лиге. Те кому далеко за 30 тащят команды на дно.
В теории, на то и расчет. В ЛАК вот-вот возможно освобождаются некоторые кадры. Хотя не уверен насколько крутые )