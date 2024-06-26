«Хьюстон» может включить Алперена Шенгюна в возможный обмен Кевина Дюрэнта

Теги Хьюстон Финикс НБА Кевин Дюрэнт драфт НБА Брайан Уиндхорст Алперен Шенгюн Донован Клинган Баскетбол

«Рокетс» могут включить Алперена Шенгюна в возможный обмен с «Санз».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.

«Обратите внимание на то, что «Рокетс» сделают сегодня вечером с третьим пиком. Это один из самых важных моментов драфта, и в большинстве случаях именно с этого момента начинается драфт.

Если «Рокетс» заберут центрового Донована Клингана из университета Коннектикут, которого они рассматривают как вариант, в их составе будет уже несколько центровых, и это позволит им включить своего очень талантливого молодого турецкого центрового Алперена Шенгюна в возможный обмен с «Санз», – заявил Уиндхорст.

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20 комментариев
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Звучит так тупо, что хочется это увидеть
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хьюстон вкурил оч серьезный косячок видимо
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Если Хьюстон предложит Шенгюна за Дюранта, то Финиксу надо просто соглашаться моментально - Альперен невероятно подойдет к дуэту Букер - Бил.
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Ответ Максим Макеев
хьюстон вкурил оч серьезный косячок видимо
Не Хьюстон, а Уиндхорст
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Может Рокетс что-то знает про Шенгюна чего не знают все остальные ? Может он конкретно поломался в концовке сезона ? Ибо без такого непонятно зачем менять Йокича на минималках на престарелого Дюранта, который ничего не даст ракетам если те в состав не подпишут ещё парочку крутых игроков.
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Для Санз это будет подарок. Кевин специфичный игрок, под него адаптируют системы. В Санз система с ним не работает. Надеюсь, Хьстон знает что делает.
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Ответ Andy007
Они хотят старика Дюранта? Да, в ПО давно уже вывозит только молодежь. Все кто берет стариканов проваливаются. Сейчас нужны такие как новичек Лайвли из Далласа - вот кто тащит весь обоз на своем горбу. Бостон затащили такие же, набравшиеся опыта за 5-7 лет в лиге. Те кому далеко за 30 тащят команды на дно.
Холидей и Хорфорд: чё, правда?
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Хьюстон какая муха вас укусила?!
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НИ НАДА!!! Шенгюн неплохо прибавил в минувшем сезоне и может стать одним из ключевых игроков Хьюстона. А время Дюранта подходит к концу, ещё 1-2 года и он завершит карьеру.
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Уиндхорст надеюсь просто перепил медовухи
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Один вопрос: нахрена!?
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Они хотят старика Дюранта? Да, в ПО давно уже вывозит только молодежь. Все кто берет стариканов проваливаются.
Сейчас нужны такие как новичек Лайвли из Далласа - вот кто тащит весь обоз на своем горбу.
Бостон затащили такие же, набравшиеся опыта за 5-7 лет в лиге. Те кому далеко за 30 тащят команды на дно.
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Это будет огромная ошибка для Рокетс и несомненная победа Финикса
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Ответ scorp19
Может Рокетс что-то знает про Шенгюна чего не знают все остальные ? Может он конкретно поломался в концовке сезона ? Ибо без такого непонятно зачем менять Йокича на минималках на престарелого Дюранта, который ничего не даст ракетам если те в состав не подпишут ещё парочку крутых игроков.
а тебя не смущает, что эту инфу говорит чел никак не связанный с Хьюстоном, и то говорит что возможно, я понимаю если бы Вожн написал, но тут
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Ответ scorp19
Может Рокетс что-то знает про Шенгюна чего не знают все остальные ? Может он конкретно поломался в концовке сезона ? Ибо без такого непонятно зачем менять Йокича на минималках на престарелого Дюранта, который ничего не даст ракетам если те в состав не подпишут ещё парочку крутых игроков.
> не подпишут ещё парочку крутых игроков
В теории, на то и расчет. В ЛАК вот-вот возможно освобождаются некоторые кадры. Хотя не уверен насколько крутые )
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Ответ Турбомарсоход
Холидей и Хорфорд: чё, правда?
ну зачем так сразу тушить на корню теорию.
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