Шесть команд проявляют интерес к Бруку Лопесу

Названы шесть команд, куда может перейти Брук Лопес.

Согласно нескольким источникам в лиге, «Бакс» заявили, что Брук Лопес доступен для обмена, и в его услугах заинтересовано множество команд.

Интерес к опытному центровому проявляют «Гризлис», «Лейкерс», «Тандер», «Мэверикс», «Пеликанс» и «Рокетс».

Прошлым летом «Рокетс» активно пытались заполучить Лопеса в качестве свободного агента, но тот решил остаться в «Бакс».

В контракте Лопеса остался последний год, за который он заработает 23 миллиона долларов. В прошедшем сезоне центровой набирал в среднем 12,5 очка, 5,2 подбора и 2,4 блок-шота за матч при 36,6% из-за дуги.