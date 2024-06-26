Шесть команд проявляют интерес к Бруку Лопесу

Теги возможные переходы Даллас Хьюстон Лейкерс Мемфис Милуоки Новый Орлеан НБА Брук Лопес Оклахома-Сити Баскетбол

Названы шесть команд, куда может перейти Брук Лопес.

Согласно нескольким источникам в лиге, «Бакс» заявили, что Брук Лопес доступен для обмена, и в его услугах заинтересовано множество команд.

Интерес к опытному центровому проявляют «Гризлис», «Лейкерс», «Тандер», «Мэверикс», «Пеликанс» и «Рокетс».

Прошлым летом «Рокетс» активно пытались заполучить Лопеса в качестве свободного агента, но тот решил остаться в «Бакс».

В контракте Лопеса остался последний год, за который он заработает 23 миллиона долларов. В прошедшем сезоне центровой набирал в среднем 12,5 очка, 5,2 подбора и 2,4 блок-шота за матч при 36,6% из-за дуги.

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2 комментария
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А где Сперс? Они же всеми интересуются.
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Ответ ivan petrov
А где Сперс? Они же всеми интересуются.
Зато их место потолком интересуется не всеми, а только теми, кто может вписаться в промежуток 18-20 миллионов.
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