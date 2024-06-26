Представители Джей Джей Редика опровергли информацию о том, что он использовал слово «ниггер» во время пребывания в Дьюке

Теги происшествия Лейкерс Джей Джей Редик НБА университет Дьюк расизм Баскетбол

Джей Джей Редик отрицает предъявленные обвинения.

Во вторник, на следующий день после того, как Редик был представлен в качестве нового главного тренера «Лейкерс», его обвинили в использовании слова «ниггер» в адрес выпускницы Дьюка во время учебы в университете.

Халлима Нэш, основатель стартапа Rosecrans Ventures, во вторник опубликовала в соцсетях пост о том, что в Дьюке ее назвали словом «ниггер» с явным намеком на то, что это сделал бывший игрок NCAA и НБА, а ныне тренер.

«Только один раз в жизни белый мужчина назвал меня «словом на букву «Н» в лицо, и это было в кампусе университета Дьюка, когда я работала с баскетбольной командой. А в понедельник его назначили новым главным тренером «Лейкерс». В каком мире мы живем», – написала Халлима.

Представитель Редика заявил, что ничего подобного тренер «Лейкерс» не говорил.

«Нет, такого никогда не было», – заявил представитель Редика.

Джей Джей играл за Дьюк с 2002 по 2006 годы.

 

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9 комментариев
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А сколько раз черный мужчина называл её на букву "Н"?
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какая же дичь, и она ждала специально момента когда он станет тренером лал, раньше просто терпела
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+6
похоже, дело идёт к отставке)), какая то Н на букву Б сливает нашего тренера
+4
-1
+3
Там из детского сада никакой информации по редику не было?
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Ответ serginn
Там из детского сада никакой информации по редику не было?
этот человек наложил в штаны в 2 годика, а сейчас он тренер Лейкерс...в таком мире мы живём...
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Ответ фанат баскетбола
А сколько раз черный мужчина называл её на букву "Н"?
Это другое!!
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Ответ elMORRO
какая же дичь, и она ждала специально момента когда он станет тренером лал, раньше просто терпела
Скорее, не она ждала, а ее искали, чтобы использовать для давления
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