Представители Джей Джей Редика опровергли информацию о том, что он использовал слово «ниггер» во время пребывания в Дьюке

Джей Джей Редик отрицает предъявленные обвинения.

Во вторник, на следующий день после того, как Редик был представлен в качестве нового главного тренера «Лейкерс», его обвинили в использовании слова «ниггер» в адрес выпускницы Дьюка во время учебы в университете.

Халлима Нэш, основатель стартапа Rosecrans Ventures, во вторник опубликовала в соцсетях пост о том, что в Дьюке ее назвали словом «ниггер» с явным намеком на то, что это сделал бывший игрок NCAA и , а ныне тренер.

«Только один раз в жизни белый мужчина назвал меня «словом на букву «Н» в лицо, и это было в кампусе университета Дьюка, когда я работала с баскетбольной командой. А в понедельник его назначили новым главным тренером «Лейкерс». В каком мире мы живем», – написала Халлима.

Представитель Редика заявил, что ничего подобного тренер « » не говорил.

«Нет, такого никогда не было», – заявил представитель Редика.

играл за Дьюк с 2002 по 2006 годы.