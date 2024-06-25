Джей Джей Редик: «Не был уязвлен интересом «Лейкерс» к Дэну Херли. Я чемпион молодежной лиги Нью-Йорка, а он – NCAA»

Джей Джей Редик рассказал о своей реакции на интерес «Лейкерс» к Дэну Херли.

Калифорнийский клуб сделал 2-кратному победителю во главе Коннектикута контрактное предложение, которое в итоге было отклонено. Только после этого «озерники» вернулись к варианту с не имеющим тренерского опыта .

«В течение всего этого периода с Херли мое эго или чувства ни разу не были задеты или каким-либо образом уязвлены.

– двукратный чемпион NCAA с Коннектикутом. Я – двукратный чемпион Swish League 55 (молодежная лига в Нью-Йорке – прим. Sports.ru) в третьем и четвертом дивизионах. Я пытаюсь сказать, что все понимаю. Я все понимаю», – признался Редик.