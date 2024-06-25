Джей Джей Редик: «Не был уязвлен интересом «Лейкерс» к Дэну Херли. Я чемпион молодежной лиги Нью-Йорка, а он – NCAA»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Джей Джей Редик рассказал о своей реакции на интерес «Лейкерс» к Дэну Херли.

Калифорнийский клуб сделал 2-кратному победителю NCAA во главе Коннектикута контрактное предложение, которое в итоге было отклонено. Только после этого «озерники» вернулись к варианту с не имеющим тренерского опыта Редиком.

«В течение всего этого периода с Херли мое эго или чувства ни разу не были задеты или каким-либо образом уязвлены.

Дэн Херли – двукратный чемпион NCAA с Коннектикутом. Я – двукратный чемпион Swish League 55 (молодежная лига в Нью-Йорке – прим. Sports.ru) в третьем и четвертом дивизионах. Я пытаюсь сказать, что все понимаю. Я все понимаю», – признался Редик.

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