Джей Джей Редик: «Не собираюсь доказывать скептикам их неправоту. Хочу тренировать «Лейкерс» и выигрывать чемпионаты»
Джей Джей Редик заявил, что хочет сосредоточиться на достижении результата.
По словам нового главного тренера «Лейкерс», который дебютирует в этой должности, им не движет мотивация доказать скептикам их неправоту.
«Справедливый вопрос. И да, конечно, я слышал все, что было сказано. Это были очень интересные шесть недель или сколько там, я стал важной частью индустрии по производству контента, было весьма любопытно. Однако у меня нет хорошего ответа на ваш вопрос, потому что мне действительно наплевать на все это.
Я хочу тренировать «Лейкерс». Хочу тренировать баскетбольную команду. Я не хочу ничего развеивать и опровергать. Мне хочется стать хорошим тренером НБА и выигрывать чемпионаты. И я хочу, чтобы мои игроки максимально раскрывались, развивали свои карьеры. Это все, что меня, черт возьми, волнует», – утверждает Редик.
но мы все прекрасно понимаем)
ну или даже фактически входящую в прайм