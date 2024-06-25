Джей Джей Редик: «Не собираюсь доказывать скептикам их неправоту. Хочу тренировать «Лейкерс» и выигрывать чемпионаты»

Джей Джей Редик заявил, что хочет сосредоточиться на достижении результата.

По словам нового главного тренера « », который дебютирует в этой должности, им не движет мотивация доказать скептикам их неправоту.

«Справедливый вопрос. И да, конечно, я слышал все, что было сказано. Это были очень интересные шесть недель или сколько там, я стал важной частью индустрии по производству контента, было весьма любопытно. Однако у меня нет хорошего ответа на ваш вопрос, потому что мне действительно наплевать на все это.

Я хочу тренировать «Лейкерс». Хочу тренировать баскетбольную команду. Я не хочу ничего развеивать и опровергать. Мне хочется стать хорошим тренером и выигрывать чемпионаты. И я хочу, чтобы мои игроки максимально раскрывались, развивали свои карьеры. Это все, что меня, черт возьми, волнует», – утверждает .