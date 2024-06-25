Джей Джей Редик: «Не собираюсь доказывать скептикам их неправоту. Хочу тренировать «Лейкерс» и выигрывать чемпионаты»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Джей Джей Редик заявил, что хочет сосредоточиться на достижении результата.

По словам нового главного тренера «Лейкерс», который дебютирует в этой должности, им не движет мотивация доказать скептикам их неправоту.

«Справедливый вопрос. И да, конечно, я слышал все, что было сказано. Это были очень интересные шесть недель или сколько там, я стал важной частью индустрии по производству контента, было весьма любопытно. Однако у меня нет хорошего ответа на ваш вопрос, потому что мне действительно наплевать на все это.

Я хочу тренировать «Лейкерс». Хочу тренировать баскетбольную команду. Я не хочу ничего развеивать и опровергать. Мне хочется стать хорошим тренером НБА и выигрывать чемпионаты. И я хочу, чтобы мои игроки максимально раскрывались, развивали свои карьеры. Это все, что меня, черт возьми, волнует», – утверждает Редик.

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11 комментариев
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что бы развивать игроков и возможно выиграть чемпионат надо было в Кавс идти
но мы все прекрасно понимаем)
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*Я хочу тренировать «Лейкерс»...Леброн усмехнулся
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Вспомним Керра в первые годы. Набрался опыта как генменеджер и все пошло.
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Ответ Сергей Шибаков
Развивать карьеру Леброна - похвальное желание
как никак молодой перспективный баскетболист
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Развивать карьеру Леброна - похвальное желание
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Ридик хочет выиграть чемпионат, а я хочу завоевать мир. И похоже наши шансы не сильно отличаются
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Если это не трудности перевода, то Фрейд перевернулся. Тренер должен хотеть тренировать в целом. ЛА это будет или Вашик не важно. А тут я хочу Лейкерс, я хочу перстни. Ну глянем побежит ли он от озерников когда уйдёт пенсионер
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Ответ Yony
Вспомним Керра в первые годы. Набрался опыта как генменеджер и все пошло.
А этот на подкасте набрался опыта)
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Ответ Yony
Вспомним Керра в первые годы. Набрался опыта как генменеджер и все пошло.
керру выпала команда которую рили можно было развивать
ну или даже фактически входящую в прайм
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Ответ PEGEON
А этот на подкасте набрался опыта)
Упустил момент, когда все начали считать, что Редик - блогер, а не ветеран НБА с 15-летним стажем.
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Ответ Сергей Шибаков
Развивать карьеру Леброна - похвальное желание
ну Бронни это так то Леброн Джеймс младший хухухух
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