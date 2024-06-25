Джей Джей Редик: «Леброн Джеймс и я не обсуждали позицию в «Лейкерс» до четверга на прошлой неделе. Через 30 минут после разговора я получил работу»

Джей Джей Редик прокомментировал приход в «Лейкерс».

Бывший игрок вел подкаст Mind the Game с форвардом «Лейкерс» . Многие эксперты и журналисты считали это сотрудничество ключевым в процессе поиска нового главного тренера команды из Лос-Анджелеса. Редик прокомментировал ситуацию на пресс-конференции.

«Леброн и я не обсуждали позицию в « » до четверга на прошлой неделе. Через 30 минут после нашего разговора я получил предложение о работе. Это было очень показательно», – рассказал новый главный тренер.