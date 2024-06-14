«Бруклин» не рассматривает предложения по обмену Микэла Бриджеса

«Нетс» собираются оставить Микэла Бриджеса в команде.

По сообщению The Athletic, « » видит Бриджеса напарником для звезды, которую собирается заполучить в это межсезонье.

Контракт Бриджеса заканчивается после сезона-2025/26. Форвард набирал 19,6 очка, 4,5 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч в этом регулярном чемпионате.

«Нетс» закончили турнир на 11-м месте в Восточной конференции с результатом 32-50 и не вышли в плей-офф.